Die Steiermark ist das Automotive-Bundesland schlechthin. Hier herrscht gerade gedämpfte Stimmung.

Robert Pitschko: Die Wirtschaftskrise und die Rezession sind in der Automotive wohl am allermeisten zu spüren. Viele Arbeitsplätze eines großen Players hängen hier an einem seidenen Faden. Klienten wiederum erwarten, dass wir auf diese Krise Antworten haben. Dass wir die Umsätze im Vorfeld reduzieren, die Risikofinanzierungsprämien optimieren und den Klienten noch näher zur Seite stehen.

Jürgen Spari: Die Steiermark ist gemeinsam mit Oberösterreich das größte Industriebundesland in Österreich. Die aktuelle Krise spüren die steirischen Unternehmen in voller Stärke. Wir bemerken in den Gesprächen mit Klienten, dass die Stimmung leider keine gute ist, und es aktuell wenige bis keine Wirtschaftsindikatoren gibt, die für 2025 nach oben zeigen. Umso mehr gilt es daher, jetzt zusammenzuarbeiten und gemeinsam diese Krise zu durchtauchen. Und auch Risikokosten können ein wesentlicher Faktor in einer Gewinn- und Verlustrechnung sein. 2025 werden wir besonders gefordert sein - gerade vor dem Hintergrund, dass in den letzten zwei, drei Jahren die Prämien unabhängig von der individuellen Schadenssituation stark gestiegen sind. Jetzt gilt es intensiv daran zu arbeiten, dass sich die Risikokosten auf dem hohen Niveau zumindest stabilisieren.

Robert Pitschko: Gerade in der Situation ist Risikomanagement essentiell. Denn es müssen die wichtigsten Elemente ja trotzdem weiterhin abgesichert sein – gerade in einer Zeit, in der es nicht so läuft. So spare ich vielleicht am falschen Fleck, wenn ich eine mögliche Betriebsunterbrechung nicht mehr absichere oder reduziere. Wir haben auch Business Continuity Plans in unserer Dienstleistungspalette. Ihnen gilt gerade jetzt ein Augenmerk.