Trotz der aktuellen Herausforderungen bleibt Stellantis langfristig auf die Transformation zur Elektromobilität fokussiert. Der Konzern hat ehrgeizige Pläne: Bis 2030 sollen 100 Prozent der in Europa verkauften Neuwagen und 50 Prozent der in den USA verkauften Modelle vollelektrisch sein. Um dieses Ziel zu erreichen, plant Stellantis Investitionen in Höhe von über 30 Milliarden Euro in die Entwicklung neuer Elektrofahrzeuge sowie in den Ausbau der Batteriefertigung.

Dennoch gibt es einige Hindernisse: Die Einführung neuer Elektrofahrzeuge verzögert sich immer wieder, und die Nachfrage nach EVs ist in manchen Märkten schwächer als erwartet. Insbesondere in Nordamerika bleibt die Akzeptanz für Elektroautos hinter den Erwartungen zurück. Viele US-Kunden bevorzugen weiterhin Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor, insbesondere SUVs und Pick-ups.

Ein weiteres Problem ist die Infrastruktur: Während Tesla über ein weitreichendes Ladenetzwerk verfügt, fehlt es Stellantis noch an einer ähnlich umfassenden Lösung für seine Elektrofahrzeuge. Ohne eine verbesserte Ladeinfrastruktur könnten viele potenzielle Kunden vom Kauf eines Elektrofahrzeugs abgeschreckt werden.