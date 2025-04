Carlos Tavares, Vorstandschef des internationalen Autokonzerns Stellantis, hat mit sofortiger Wirkung seinen Rücktritt eingereicht. Der Verwaltungsrat hat den Rücktritt des 66-jährigen Portugiesen bereits bestätigt, wie das Unternehmen am Sonntagabend mitteilte. Als Grund für den abrupten Abschied wurden interne Meinungsverschiedenheiten genannt, weitere Details dazu blieb Stellantis schuldig.

Tavares hat mit seinem plötzlichen Rücktritt für erhebliche Unruhe in der internationalen Automobilindustrie gesorgt. Sein Abgang kommt überraschend und wirft Fragen über die Zukunft des 2021 aus der Fusion von Fiat Chrysler und der französischen PSA-Gruppe entstandenen Konzerns auf. Tavares, der als Architekt der Fusion gilt, hatte in den letzten Jahren eine Schlüsselrolle bei der strategischen Ausrichtung des Unternehmens eingenommen und war für seine Führungsstärke und kostensenkende Maßnahmen bekannt. Sein plötzlicher Abschied wurde von Stellantis nur knapp mit persönlichen Gründen begründet, was Spekulationen über interne Konflikte und strategische Meinungsverschiedenheiten innerhalb des Unternehmens befeuerte.