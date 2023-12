Wer den Narrationssträngen von Constantin Ehrlich-Adám, Martin Pildner-Steinburg und Johannes Alexander Hödlmayr folgt, wird erleichtert feststellen, dass 2023 doch voller (positiver) Überraschungen steckte. Kein schlechtes Jahr war das, Unternehmen durchbrachen Barrieren und Märkte erholten sich. Vielleicht ist der Wortschatz der drei deshalb auffallend reich an motivatorischer Lexik.

Den Fokus verlieren die Protagonisten der Jahrgänge '80 und '90 dabei nicht. Der Welt zugewandt, zählt zum Moralkonsens der jungen Führungskräfte, die nun in die Boards aufrücken, die Werte der Vorväter, die vom pflichtgemäßen Handeln künden, hoch zu halten. Die jungen Wilden der Industrie richten die Aufmerksamkeit auf mögliches - und nicht alles mögliche. Wer sind die jungen Aufsteiger? Was treibt sie an? Und wie prägen sie ihre Unternehmen?