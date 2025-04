Eine etwas bizarre Pressekonferenz fand Freitagvormittag im Steigenberger Hotel im ersten Bezirk statt. „Was schaut’s denn alle so ernst? Das ist hier ja keine Beerdigung!“, versuchte Markus Richter, Finanzvorstand von Rosenbauer, die Stimmung gleich zu Beginn aufzulockern.

Im Anschluss berichtete Sebastian Wolf, noch-Vorstandschef des Konzerns, von gestiegenen Umsätzen, sinkenden Schuldenquoten und einem historisch hohen Auftragsbestand: „Wir haben den Turnaround geschafft. Unsere Auftragsbücher sind voll.“ Die Zukunft des Unternehmens sei gesichert – eine Zukunft, von der er selbst jedoch kein Teil mehr sein wird. Am Vorabend hatte der erst am 1. April bestellte Aufsichtsrat des Feuerwehrausstatters Tatsachen geschaffen und den langjährigen CEO Sebastian Wolf entlassen. Bereits am 22. April soll er von Ex-Voestalpine-Finanzvorstand Robert Ottel abgelöst werden.

Mit seiner Leistung habe die Entscheidung nichts zu tun, betonte der ebenfalls anwesende Aufsichtsratsvorsitzende Christian Reisinger. Die Entlassung sei allein Ausdruck der neuen Eigentumsverhältnisse im Unternehmen.

>>> Nach der Rosenbauer-Übernahme: Aufsichtsrat ohne Pierer und Mateschitz