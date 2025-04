INDUSTRIEMAGAZIN: Herr Kugi, welche Rolle spielt die Sensortechnik in der modernen Automatisierung, und wie beeinflusst sie die Entwicklung von KI-Lösungen in der Industrie?

Andreas Kugi: Die Sensortechnik nimmt eine Schlüsselrolle in der modernen Automatisierung ein und treibt maßgeblich die Entwicklung von KI-Lösungen in der Industrie voran. Die Miniaturisierung und verbesserte MEMS-Technologien haben Sensoren kompakter und leistungsfähiger gemacht. Die Kombination von KI mit bildgebenden Verfahren revolutionierte die Geschwindigkeit und Genauigkeit und erweiterte die Einsatzmöglichkeiten maßgeblich. Diese Technologien bilden jetzt die Grundlage für intelligente Assistenzsysteme und autonome Systeme.

Die Verknüpfung von modernen bildgebenden Verfahren mit generativen KI-Methoden, Segmentierung, Objektverfolgung sowie Bild- und Sprachverständnis eröffnet enormes Potenzial für zukünftige Innovationen. Durch die rasanten Fortschritte im Bildverständnis und der Segmentierung ist es mittlerweile auch in komplexen oder unstrukturierten Umgebungen möglich, eine präzisere Identifikation und Klassifikation von Objekten und Strukturen vorzunehmen.

Die Integration von Objektverfolgung erlaubt es, dynamische Prozesse, wie etwa Bewegungsabläufe in der Fertigung, zu analysieren und besser zu verstehen. In Kombination mit Sprachverständnis ermöglichen diese Systeme Interaktionen, zum Beispiel in der Mensch-Maschine- Kommunikation. Sie unterstützen die automatisierte Erstellung von Berichten aus visuellen Daten oder die Steuerung und Überwachung komplexer Systeme.

Wie können Unternehmen den Übergang zu einem KI-getriebenen Unternehmen erfolgreich gestalten, und welche Schlüsselstrategien empfehlen Sie dabei?

Kugi: Künstliche Intelligenz ist kein vorübergehender Hype – sie ist gekommen, um zu bleiben. Der Einsatz von KI bringt tiefgreifende technologische, organisatorische und kulturelle Veränderungen mit sich. Nur wer bereit ist, die Prozesse und Strukturen ganzheitlich und grundlegend neu zu denken, wird das volle Potenzial dieser Technologie ausschöpfen. KI besitzt das Potenzial, in allen Unternehmensbereichen als treibende Kraft für Innovation zu wirken. Bestehende Abläufe einfach durch KI-Lösungen zu ersetzen, ist die falsche Strategie. Die mittel- bis langfristige Transformation bedarf einer klaren Vision mit messbaren Zielen und einer hochwertigen, skalierbaren und robusten Infrastruktur, die passgenau auf die spezifischen Bedürfnisse des Unternehmens abgestimmt ist. Gleichzeitig müssen Unternehmen sicherstellen, dass das Domänenwissen ihrer Mitarbeitenden sinnvoll mit den neuen KI-Methoden verknüpft wird.

Besonders wichtig ist es, die Mitarbeitenden frühzeitig in diesen Wandel einzubinden. Schulungen, Weiterbildungsprogramme und eine offene und transparente Kommunikationskultur können dazu beitragen, Ängste abzubauen und ein besseres Verständnis für die Chancen von KI zu schaffen. Ebenso unerlässlich ist die Etablierung effizienter Governance-Strukturen, um einen verantwortungsvollen und transparenten Einsatz der Technologie sicherzustellen. Dieser Wandel kann jedoch nur erfolgreich sein, wenn er durch eine unterstützende und zukunftsorientierte Unternehmenskultur getragen wird.

Wie unterstützt das AIT Unternehmen konkret dabei, Künstliche Intelligenz und Automatisierung in ihre Geschäftsprozesse zu integrieren?

Kugi: Das AIT positioniert sich als Brücke zwischen universitärer Grundlagenforschung und industrieller Praxis. Mit rund 1500 Mitarbeitenden, darunter über 200 Expert:innen im Bereich Digitalisierung und KI, entwickeln wir maßgeschneiderte Lösungen für die Industrie und dienen Unternehmen als erste Anlaufstelle im Bereich Künstliche Intelligenz. Unsere Schwerpunkte reichen von KI-basierter Fertigungsautomatisierung über intelligente Assistenzsysteme und autonome Arbeitsmaschinen bis hin zur automatisierten Analyse von Verkehrssituationen, innovativen Mensch-Maschine-Interaktionskonzepten mit XR-Technologie, Cybersecurity sowie nachhaltigen Energielösungen. Eine weitere Kernkompetenz ist die generative KI für Wissensmanagement, Produktdesign und Prozessoptimierung.

Dieses Wissen transferieren wir in gemeinsamen Forschungs- und Umsetzungsprojekten direkt in die Industrie und schaffen so eine sofortige Anwendbarkeit der Ergebnisse. Zusätzlich agiert das AIT als zentraler Netzwerkpartner im europäischen Forschungsumfeld und ist ein starker Impulsgeber für die heimische Wirtschaft. Zur zielgerichteten Bündelung unserer Expertise wurde die AIT AITask Force ins Leben gerufen. Sie arbeitet an dem Aufbau einer umfassenden KI-Infrastruktur und an der Einrichtung einer unternehmensweiten Wissensaustauschplattform. Hier werden Bewertungen internationaler KI-Entwicklungen vorgenommen und Schulungs- und Weiterbildungskonzepte entwickelt.