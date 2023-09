Seit über 50 Jahren hat der Spezialist für integrierte Sicherheitskommunikation seinen Sitz in Salzburg. Das Unternehmen ist seither kontinuierlich gewachsen. Als Prokurist und Leiter Business Development hat Georg Winkler für Commend in den vergangenen 42 Jahren neue Märkte auf der ganzen Welt aufgebaut. Eine wichtige Rolle haben dabei der Bereich Handelspolitik und Außenwirtschaft in der WKS sowie das Netzwerk der Außenwirtschaft Austria der WKO gespielt.

Herr Winkler, Sie bauen für Commend weltweit neue Märkte auf und sind damit ein wichtiger Baustein für das Wachstum im Unternehmen. Welche Hürden gilt es dabei zu meistern?

Wenn man ein neues Land bearbeiten möchte, muss man zunächst einmal den jeweiligen Markt auf seine Möglichkeiten evaluieren. Das Wichtigste dabei ist, ein Gefühl für das Marktpotential zu bekommen, bzw. auch darüber, ob bestehende Märkte mit dem neuen Markt in etwa vergleichbar sind.

Wie können Fachleute der Wirtschaftskammern Sie hierbei unterstützen?

Wir pflegen seit einigen Jahrzehnten einen permanenten Austausch mit der Salzburger Wirtschaftskammer, welcher uns in vielen Bereichen sehr hilfreich ist. Am wichtigsten ist allerdings der Austausch und die Expertise der Wirtschaftsdelegierten vor Ort, die das jeweilige Land und die Dynamik der Wirtschaft dort sehr gut kennen.

Wie darf man das verstehen? Welches Angebot wird hier den Exporteuren bereitgehalten?

Es beginnt bei den Veranstaltungen in Österreich, z. B. den Sprechtagen in Salzburg, aber auch dem jährlichen Exporttag in der WKÖ in Wien. Die WKO-Wirtschaftsdelegierten organisieren auch in den Märkten regelmäßig Treffen, bei denen sich die österreichischen Firmen untereinander austauschen und vernetzen können. Speziell beim Neueinstig in einen Markt bringen die Wirtschaftsmissionen in den Ländern einen enormen Nutzen, die aber auch bei bereits längerer Tätigkeit in einem Markt immer wieder neue Impulse bringen.