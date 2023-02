Im Fachhochschulen-Ranking 2023 des INDUSTRIEMAGAZIN gibt es viele Sieger. Und das liegt nicht daran, dass wir zusätzliche Kategorien eingeführt hätten. Nein, wie schon in den Vorjahren ermittelten wir einerseits die beste Fachhochschule des Landes und andererseits auch den besten Fachbereich.

Als Fachbereich wurde die nächste Ebene unterhalb der Fachhochschule definiert. Je nach Struktur einer Hochschule waren das dann ein Departement, Institut oder eine Fakultät.



Dass wir bei nur zwei Wertungskategorien aber dennoch von vielen Gewinnern sprechen, hat einen anderen Grund. Wohl noch nie in der Geschichte unseres Rankings lagen die Besten so knapp beieinander und wohl noch nie war das Ergebnis so gut.

„Wird nach der Schulnotenskala gewertet, so gilt in der klassischen Meinungsforschung ein Ergebnis ab 2,0 als sehr gut, eines ab 2,5 als gut“, erläutert Herbert Kling, Chef des Meinungsforschungsinstituts brandscore.at, das das Fachhochschule-Ranking im Auftrag des INDUSTRIEMAGZIN durchgeführt hat.



In unserem Ranking schneiden somit alle 17 FHs de facto gut bzw. sehr gut ab. Auf einen Wert von 1,91 kommt der Sieger, die FH Wien der WKW, auf einen Wert von 2,52 der Letztplatzierte.



Etwas größer fallen die Unterschiede beim Bekanntheitsgrad aus. Die bekannteste Fachhochschule in Österreich bleibt wie schon im Vorjahr die FH Campus Wien mit einem Bekanntheitsgrad von 81 Prozent, gefolgt von der FH BFI Wien mit 79 Prozent. Während die bekanntesten Fachhochschulen also jedem vierten von fünf Befragten ein Begriff sind, flacht die Kurve nach unten allerdings deutlich ab. FHs, die im letzten Drittel platziert sind, liegen mit ihren Werten bereits unter 50 Prozent, sprich: Nicht einmal jeder zweite Befragte kennt sie.



Interessant gestaltet sich die Bewertung der einzelnen Departments. Obwohl wir bei unserem Department-Ranking in Summe die beträchtliche Anzahl von 85 Einheiten abgefragt haben, liegt auch hier das gesamte Bewerberfeld sehr eng zusammen: Auf einen Wert von 2,02 kommt das bestplatzierte Department, nämlich jenes für Digitale Medien der FH Oberösterreich, auf 2,78 das auf dem letzten Rang gereihte.

