Die eigene Hard- und Softwareentwicklung – heute umfasst diese 70 Leute in Wien und Kottingbrunn – sei dabei ein „unschätzbarer Wert“, so der Maschinenbauer. Sie umfasst sowohl die grafische Benutzeroberfläche und Bedienlogik als auch die Software für das Embedded-Echtzeitsystem. „Wir setzen mit unserer Applikationssoftware direkt auf dem Betriebssystemimage auf“, erzählt Wittmann. Um einerseits ein echtzeitfähiges Verhalten für höchste Prozesssicherheit zu garantieren, andererseits aber auch die Anforderungen an eine Embedded-Software zu erfüllen. Produktionsmaschinen sind typischerweise monatelang ohne Unterbrechung in Betrieb und müssen entsprechend langlebig ausgelegt werden.

Das stellt Ansprüche an die Qualität und Zuverlässigkeit der Software. „Ebenso scheuen wir nicht davor zurück, selbst Hand an Treibersoftware im Betriebssystem zu legen, um beispielsweise ein besseres Echtzeitverhalten oder höhere Effizienz durch optimierte Aufteilung in Multikern-Prozessen zu erzielen“, sagt Wittmann. Auch in Sachen Optimierung der Steuerung hat es Charme, alle Kompetenzen in der Hand zu haben: Man kann die Hard- und Softwareentwicklung auf den speziellen Anwendungsfall auslegen und optimieren. „Somit muss keine Rücksicht auf Legacy Systeme oder Anwendbarkeit für andere Applikationen genommen werden“, sagt Wittmann.

Ein weiterer wichtiger Faktor sei die bessere Analysefähigkeit von eigenentwickelten Hard- und Softwaresystemen, gerade in Bezug auf die Einführung von Condition Monitoring Systemen. Ein Punkt, auf den die Kottingbrunner ebenfalls gesondert Wert legen: geringste Latenzzeit bei der Prozessregelung, die einen direkten Einfluss auf die Qualität der Spritzgießteile nimmt. „Die Zielvorgabe konnte nur durch eine individuelle Lösung erzielt werden, die in dieser Form nicht am Markt verfügbar war“, sagt Wittmann.