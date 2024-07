Die Geschichte des Opel-Werks in Wien ist eng mit der Strategie des ehemaligen Bundeskanzlers Bruno Kreisky (SPÖ) in den 1970er Jahren verbunden. Damals sollte Österreich sich als hochwertiger Zulieferer für die europäischen und amerikanischen Automobilhersteller positionieren. Am 23. August 1979 unterzeichneten Kreisky und GM-Austria-Generaldirektor Helmuth Schimpf einen Vertrag zur Errichtung eines Motorenwerks.



Opel war damals Teil der General Motors Gruppe. In den 1980er Jahren erreichte das Werk mit etwa 2.200 Mitarbeitern seinen Höhepunkt. In den letzten Jahren schrumpfte die Belegschaft jedoch stetig. Im August 2017 wurde Opel Teil der französischen PSA-Gruppe, die im Januar 2021 mit Fiat-Chrysler zu Stellantis fusionierte.

Im Jahr 2020 endete die Motorenproduktion nach 40 Jahren, da der Vertrag mit General Motors auslief. Damals verloren 270 Mitarbeiter ihre Arbeit. Seitdem wurde nur noch das 6-Gang-Getriebe produziert, das in verschiedenen Fahrzeugen der PSA verwendet wurde. Auch an der Führungsspitze gab es Veränderungen: Rafal Trojca wechselte zu einem PSA-Standort in Russland, sein Nachfolger wurde Franck Mulard.



