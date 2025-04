Das EU-Parlament hat am Donnerstag in Straßburg im Eilverfahren der von der EU-Kommission vorgeschlagenen Verschiebung des EU-Lieferkettengesetzes um ein Jahr sowie der weitreichenden Ausnahme von rund 80 Prozent der Unternehmen von der Nachhaltigkeitsberichterstattung zugestimmt. Beide Regelungen, ursprünglich entwickelt, um die Produktionsketten nachhaltiger und sozial gerechter zu gestalten, waren bereits zuvor Gegenstand kontroverser Debatten. Die jetzt beschlossene Verschiebung sorgt erneut für heftige Diskussionen.

>>> EU-Lieferkettengesetz: Wie betrifft es österreichische Unternehmen?

Mit 531 Ja-Stimmen, 69 Nein-Stimmen und 17 Enthaltungen wurden die ersten "Omnibus"-Vorschläge der EU-Kommission nur wenige Wochen nach ihrer Präsentation im Februar im sogenannten "Dringlichkeitsverfahren" verabschiedet. Diese Vorgangsweise rief Kritik hervor, unter anderem von SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder. Das Eilverfahren sei laut ihm in der Vergangenheit nur bei akuten Krisen wie der Coronapandemie oder der Energieversorgung im Ukraine-Krieg zur Anwendung gekommen, wenn es „schnell etwas zu entscheiden“ gab. In diesem Fall sei dies „nicht notwendig“, erklärte Schieder im Vorfeld in Straßburg.