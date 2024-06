Die vorgesehenen Zölle variieren je nach Automobilhersteller: BYD soll einen Importzoll von 17,4 Prozent zahlen, Geely (inklusive Volvo-Pkw) 20 Prozent und SAIC, der chinesische Partner von Volkswagen, 38,1 Prozent. Hersteller, die bei der Untersuchung kooperiert haben, werden mit einem durchschnittlich gewichteten Zollsatz von 21 Prozent belegt. Nicht kooperierende Hersteller müssen einen Zoll von 38,1 Prozent zahlen. Derzeit gilt für alle Elektroautos aus China ein einheitlicher Zollsatz von 10 Prozent. Auch europäische Hersteller, die Fahrzeuge in China produzieren und in Europa verkaufen, wären von den Zöllen betroffen. Dementspecehdn ablehnend reagieren Europas Autobauer.

>>> BMW-Chef Oliver Zipse: Strafzölle der EU sind der falsche Weg

Die europäische Autoindustrie unterstützt diese Maßnahme kaum. Besonders deutsche Automobilhersteller sind stark vom chinesischen Markt abhängig und befürchten Vergeltungsmaßnahmen seitens Pekings. Führungskräfte von BMW, Mercedes und Volkswagen warnten vor möglichen Zöllen auf chinesische Fahrzeuge. Laut Schätzungen von HSBC erzielen die deutschen Hersteller 20 bis 23 Prozent ihrer weltweiten Gewinne in China. Zudem werden viele in die EU importierte Fahrzeuge von europäischen Herstellern in China produziert. Obwohl China die EU für die Anti-Subventionsuntersuchung kritisierte und zur Kooperation aufrief, bleibt unklar, wie die Volksrepublik auf die Zölle reagieren wird. "Eine Provokation könnte zu einem Handelskrieg führen, der eine Region hart treffen würde, die stark von chinesisch dominierten Lieferketten abhängt, um ihre Klimaziele zu erreichen," sagte Will Roberts, Leiter der Automobilforschung bei Rho Motion.

So könnten die geplanten Einfuhrzölle der EU auf Elektroautos aus China könnten BMW stark belasten. Das Joint Venture von BMW mit dem chinesischen Unternehmen Great Wall Motor, das den elektrischen Mini Cooper in China produziert, wird nicht von den ermäßigten Zollsätzen profitieren, die die EU-Kommission für bestimmte Unternehmen vorsieht. In der am Mittwoch veröffentlichten Liste ist nur BMW Brilliance aufgeführt, das den SUV iX3 in China herstellt und nach Europa exportiert.

BMW-Chef Oliver Zipse kommentierte die Zollankündigung der EU-Kommission mit den Worten: „Die Entscheidung für zusätzliche Importzölle sei der falsche Weg. Die EU-Kommission schadet damit europäischen Unternehmen und europäischen Interessen.“ Protektionismus berge die Gefahr, eine Spirale von Zöllen und Gegenmaßnahmen auszulösen.