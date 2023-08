Die Terreal Holding wiederum hat insbesondere die Verpflichtung zur Sicherstellung der Umrüstung eines Produktionswerkes in Ungarn. Damit soll die Produktion von Tondachziegeln für den österreichischen Markt durch die dortige Tochtergesellschaft in Zukunft in ausreichendem Umfang sichergestellt werden. Für die Bearbeitung des Absatzmarktes in Österreich muss Terreal zudem ausreichende Personalkapazitäten vorhalten. "Auch diese Auflagen werden durch umfassende Berichtspflichten an die BWB und den Bundeskartellanwalt gestützt", so die BWB.

Wienerberger will heuer weiter wachsen und "große Teile der französischen Terreal kaufen - das wird im zweiten Halbjahr umgesetzt werden", hatte Wienerberger-Chef Heimo Scheuch angekündigt. Durch die Übernahme des Dach- und Solaranbieters soll die Zahl der Konzernstandorte weltweit von zuletzt 216 auf 240 und die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter heuer von rund 20.000 um knapp 3.000 steigen. "Somit wachsen wir im wichtigen Sanierungsgeschäft in Europa weiter", meinte der CEO.