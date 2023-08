Der neue Eigentümer kündigte an, dass der von Rico eingeschlagene Expansionskurs, der unter anderem einen Ausbau der Produktion am oberösterreichischen Standort Thalheim bei Wels sowie Erweiterungen in den USA und der Schweiz vorsieht, unverändert fortgesetzt wird". Internationale Studien gehen davon aus, dass der Markt für Siliconprodukte in Westeuropa und den USA bis 2027 mit rund 7 Prozent pro Jahr deutlich wachsen wird. Derzeit (2023) liege das Marktvolumen bei rund 8 Milliarden Dollar (7,3 Milliarden Euro).

Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart, er basiere aber auf der ""Annahme eines wiederkehrenden EBITDA (Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, Anm.) für das bestehende Geschäft in Höhe von rund 16,5 Mio. Euro sowie einem 'Multiple' von 12 und unterliegt einem üblichen Preisanpassungsmechanismus bei Durchführung der Transaktion", hieß es bei Bekanntgabe der Transaktion im April. Mit dem Kaufpreis würden auch die Investitionskosten für eine bereits in Bau befindliche Werkserweiterung im oberösterreichischen Thalheim abgegolten. Semperit finanziert den Kauf zum Teil aus eigenen Mitteln und zum Teil über eine Bankfinanzierung.

Rico wurde vor rund 30 Jahren in Thalheim bei Wels gegründet und ist nach Unternehmensangaben Weltmarktführer im Werkzeugbau sowie in der Herstellung von Präzisionsteilen aus Flüssigsilikon. Die Gruppe bietet maßgeschneiderte Gesamtlösungen in hohen Stückzahlen und deckt die gesamte Wertschöpfungskette im Bereich Flüssigsilikon ab - von der Prototypenentwicklung über den Werkzeugbau bis hin zur Großserienproduktion (inklusive Reinraumfertigung).