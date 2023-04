Die übernommene Rico-Gruppe sei ein "Anbieter von Silikon-Spritzguss-Werkzeugen und Produzenten von Liquid Silicone-Komponenten" und beschäftige rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der jährliche Umsatz habe sich zuletzt auf rund 90 Millionen Euro belaufen. Zu der Gruppe gehörten drei Unternehmen in Österreich sowie je ein Unternehmen in der Schweiz und in den Vereinigten Staaten von Amerika.

Ein Kaufpreis wurde nicht genannt, er basiere aber "Annahme eines wiederkehrenden EBITDA für das bestehende Geschäft in Höhe von rund 16,5 Mio. Euro sowie einem Multiple von 12 und unterliegt einem üblichen Preisanpassungsmechanismus bei Durchführung der Transaktion", heißt es in der Mitteilung. Mit dem Kaufpreis würden auch die Investitionskosten für eine bereits in Bau befindliche Werkserweiterung im oberösterreichischen Thalheim abgegolten. Semperit finanziert den Kauf zum Teil aus eigenen Mitteln und zum Teil über eine Bankfinanzierung.