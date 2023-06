Beim Gummi- und Kautschukkonzern Semperit wird kräftig umgebaut: Der Aufsichtsrat hat in seiner gestrigen Sitzung die vom Vorstand beschlossene Weiterentwicklung der Unternehmensstrategie genehmigt, teilte Semperit mit. Dazu gehört neben dem Verkauf der Sparte Sempermed auch die Übernahme der oberösterreichischen Rico-Gruppe, die auf kundenspezifische Elastomer- und Kunststoffprodukte spezialisiert ist.

>>> Semperit-Chef Karl Haider: "Gedämpfte Geschäftsentwicklung"

Darüber hinaus soll die Produktion von Schläuchen gestärkt werden: Einerseits durch den Ausbau des tschechischen Produktionsstandortes, andererseits fokussiert auf industrielle Anwendungen und technische Lösungen auf Elastomerbasis.

