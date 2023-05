Zu den ersten drei Monaten des heurigen Jahres meinte Firmenchef Karl Haider: "Ich bin zufrieden, wir haben unter den gegebenen, globalen Rahmenbedingungen im ersten Quartal 2023 eine gute Performance hingelegt. Wir sehen dem Gesamtjahr mit Optimismus entgegen, gehen allerdings von einer gedämpften Geschäftsentwicklung aus."

>>> Greiner-Chef Axel Kühner: "Das Geschäft ist in allen Bereichen anspruchsvoller geworden."

Der Umsatz im Industriebereich stieg im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 3,2 Prozent auf 176,4 Millionen Euro, während der Umsatz der fortgeführten Aktivitäten im Medizinbereich auf 8,8 Millionen Euro zurückging. Die Absatzmengen seien in allen Industriesegmenten zurückgegangen, mit Ausnahme von Sempertrans, wo ein positives Marktumfeld und steigende Nachfrage zu einem Mengenwachstum von 22,9 Prozent geführt hätten, teilte das Unternehmen mit.

>>> Kunststoff-Recycling in Österreich: Kreislaufschwäche?

Die Semperit AG Holding hat ihre Sparte Sempermed verkauft. Sempermed ist im Bereich Operations- und Untersuchungshandschuhe tätig. Die Sparte ging um 115 Mio. Euro an den südostasiatischen Handschuhhersteller Harps Global Pte Ltd, der seinen Sitz in Singapur hat und in Malaysia produziert. Nicht verkauft wurde zunächst die Produktion in Wimpassing, Österreich. Hinsichtlich des Verkaufs des Medizingeschäfts wird das erste Closing - abhängig von den derzeit laufenden behördlichen Genehmigungsverfahren - für Mitte 2023 oder in den Folgemonaten erwartet.



In der Semperit Gruppe sind weltweit rund 6.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, davon 3.100 in Asien und 900 in Österreich (Wien und Wimpassing).