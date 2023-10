Im Zumtobel-Leuchtenwerk in der Schweizerstraße in Dornbirn will der Konzern künftig eine "bessere Produktionsauslastung" erreichen, wofür "leichte Volumenanpassungen und Optimierungen in der Organisation" notwendig seien. Insgesamt 70 Arbeitsplätze, darunter auch solche, die derzeit mit Leiharbeitern besetzt sind, sollen innerhalb eines Jahres abgebaut werden. Zwischen 30 und 40 Mitarbeiter werden in einem ersten Schritt im November entlassen. Für die Betroffenen sollen sozialverträgliche Lösungen erarbeitet werden.

Über den geplanten Stellenabbau wurden die Mitarbeiter in der Produktion bei Tridonic am Freitagnachmittag informiert. "Das war für viele ein großer Schock", sagt Betriebsrat Markus Sandholzer. Andere hätten schon geahnt, "dass da was kommt", durch Unterauslastung und Urlaubsabbau. Quer durch alle Produktionsbereiche seien viele langjährige Mitarbeiter, viele Ältere vom Abbau betroffen. Hinzu komme die Unsicherheit darüber, wie es mit dem Werk weiter gehen werde.



Sandholzer bedauerte, dass das Management mit Verweis auf den hohen Kostendruck in Österreich offenbar keinen anderen Weg als die Verlagerung ins Ausland sehe. Am Montagmorgen werde man die verbliebene Belegschaft informieren und parallel dazu Gespräche über einen gemeinsamen Sozialplan für Tridonic und Zumtobel beginnen. Dabei sei man als Betriebsrat gefordert, eine gute Lösung für alle zu finden und Fälle wie Alleinerziehende und Ältere so gut wie möglich abzufedern. "Die trifft es mit voller Härte", so Sandholzer über die "Extremsituation" für die Betroffenen. Das Gesprächsklima mit der Geschäftsführung bezeichnete er als sehr gut.

Im Geschäftsjahr 2022/23 wurde in der Zumtobel Gruppe ein Umsatz von 1,209 Milliarden Euro erwirtschaftet. Rund 5.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren beschäftigt, davon knapp 1.700 bei Tridonic (Umsatz: 367,3 Mio EUR).