Zumtobel sei auf der Suche nach Investitionsmöglichkeiten, derzeit würden Projekte "sondiert" und geprüft, "ich hoffe, dass wir irgendwo im nächsten Jahr konkretere Aussagen treffen können", so Felder. Inhaltlich geht es Zumtobel um den Zukauf von Know-how in Bereichen wie "vernetztes Licht" oder IoT (Internet of Things), also insbesondere um innovative Unternehmen, etwa in den Bereichen Sensortechnologie oder spezialisierte Software. Zumtobel stellt selbst keine Komponenten für Elektroautos her, denkt aber darüber nach, in den Bereich Ladestationen einzusteigen.

>>> Zumtobel: Mehrkosten "konsequent weitergegeben"

Der Umsatz von Zumtobel sank im ersten Quartal um 9 Prozent auf 285,6 Millionen Euro, das operative Ergebnis um knapp ein Viertel von 19 auf 14,5 Millionen Euro. Das Konzernergebnis sank von 10,9 auf 9,8 Mio Euro. Für das Geschäftsjahr 2023/24 rechnet Zumtobel nun mit einem Umsatzrückgang "im einstelligen mittleren Prozentbereich" statt eines Anstiegs von 1 bis 4 Prozent. Die Prognose für die EBIT-Marge von 3 bis 6 Prozent wird beibehalten - unter der Voraussetzung, dass sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht weiter verschlechtern.