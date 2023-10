Elektronikindustrie : Frequentis könnte von Teilnahme an Sky Shield profitieren

Die Teilnahme Österreichs am europäischen Luftverteidigungssystem eröffnet dem Unternehmen, das auf Kommunikations- und Informationslösungen für sicherheitskritische Kontrollzentrale weltweit spezialisiert ist, einen neuen Markt, sagte CEO Norbert Haslacher am Rande Standorterweiterungsfeier in Singapur