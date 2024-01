Die Verlagerung von Teilen der Produktion für bestimmte Modelle der Mittelklasse sowie bestimmter F&E-Aktivitäten an den strategischen Partner Bajaj Auto in Indien sowie an CFMOTO in Werke in China soll Kostenvorteile in diesen Regionen nutzen sowie Entwicklungs- und Industrialisierungsprozesse beschleunigen. Die Zahl der Leiharbeitnehmer soll von 350 auf 250 reduziert werden; weitere 150 bis 200 Stellen sollen im Rahmen der natürlichen Fluktuation abgebaut werden. "Aktive Maßnahmen" - also Entlassungen - würden "nur eine sehr geringe Zahl" betreffen, sagte der Manager im Dezember.

Allerdings, so Sigl, seien die Rahmenbedingungen für die Zulieferung im "sportiven und performanten Offroad-Bereich" in Europa besser. "Letztendlich muss man sich ständig die Frage stellen, wo kann man so produzieren, dass man wettbewerbsfähige Preise im Markt unterbringt. Am Ende des Tages ist es der Kunde, der entscheidet. Er erwartet sich einen passenden Preis." Auf Nachfrage schätzt Sigl, dass ein komplett in Europa gebautes Mittelklassemotorrad um ein Drittel teurer wäre als bei einer Produktion auch in China.