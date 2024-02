„Wir müssen skalieren. Wir testen erst auf kleinen Datensätzen, dann auf mittleren und am Ende dann auf den ganz großen Sets“, erklärt Hochreiter. Auf den kleinen und mittleren Datensätzen performt die xLSTM-Technologie „sehr gut.“ Man müsse alle Modelle am Markt schlagen, heißt es in Linz. Über 1.000 GPUs über die ganze Welt verteilt rechnen gerade die Entwicklung aus Oberösterreich.

Die NXAI GmbH mit Sitz in der Linzer Tabakfabrik und derzeit zehn Mitarbeitern konzentriert sich daher auf die Weiterentwicklung der europäischen Large Language Modeling Technologie xLSTM. xLSTM sei eine Basistechnologie für alle Branchen. In den nächsten drei Monaten werde das, was erforscht wurde, mit dem abgeglichen, was am Markt existiert, so Albert Ortig, Geschäftsführer von Netural X und NXAI. "Parallel dazu arbeiten wir an der Umsetzung der Produkte in Wirtschaft und Industrie." Die NXAI GmbH gehört laut Wirtschaftskompass zu je 37 Prozent der Pierer Digital Holding und dem Start-up Netural X sowie zu 26 Prozent Hochreiter.



Zwischen der Johannes Kepler Universität (JKU) und NXAI wurde eine Forschungskooperation vereinbart. Ziel sei es, die Grundlagenforschung, die an der Universität unter Hochreiter bereits betrieben wird, einen Schritt weiter zu bringen, so Rektor Stefan Koch. Nämlich diese "auf größeren Rechnerressourcen umzusetzen und daraus dann Produkte zu entwickeln, um universitäres Wissen in die Wirtschaft zu transformieren".

Der Zeithorizont ist ambitioniert: Bis Ende März sollen die Tests auf den kleineren und mittleren Datensätzen abgeschlossen sein. „Im Juni stehen dann die großen Datensätze im Mittelpunkt“, erklärt Albert Ortig, Geschäftsführer von NXAI. Ortig ist kein Unbekannter in der Linzer KI-Szene. Er ist CEO von Netural X in der alten Tabakfabrik und entwickelt seit den späten 90er Jahren mit seinem Team digitale Services für Unternehmen. Kunden sind unter anderem BMW, KEBA, Raiffeisen Landesbanken, Swarovski und Voestalpine.

Auch über Netural X gibt es Firmenbuchverbindungen zu Pierer in Form einer 25,1-prozentigen Beteiligung der PIERER Digital Holding GmbH. Ortig ist der Digitalexperte, der Company-Builder und studierte an der JKU Linz. Ortig organisiert die KI.