Dieses Mal soll es anders laufen, das hat sich Sepp Hochreiter fest vorgenommen. Vor 25 Jahren veröffentlichte er zusammen mit Jürgen Schmidhuber den LSTM-Algorithmus. Im Silicon Valley machten die Unternehmen Milliardengeschäfte mit der Technologie made in Europe. Dieses Mal soll Europa etwas abbekommen. Hochreiter will nicht reich werden. Er will Geld für seine Forschungen, für seine KI-Gruppe an der JKU Linz. Hilfe bekommt er von Pierer. Das Unternehmen investiert in Research und will Produkte rund um XLSTM entwickeln. Der erste Schritt: Das zum Jahreswechsel gegründete Unternehmen NXAI. An diesem hält die PIERER Digital Holding GmbH 37 Prozent, die weiteren Anteile liegen bei Netural X (37 Prozent) und Hochreiter (26 Prozent).

Rückblick: Im Sommer letzten Jahres präsentierte Hochreiter auf Einladung des Industrial AI Podcasts 25 Industrie-Vertretern in einem Hotel in Zug am Arlberg seine XLSTM-Idee. Die Gruppe war angetan, sind doch die bekannten LLM-Modelle für die Industrie zu langsam, zu rechenintensiv. Einen Blankoscheck wollte damals aber keiner der Teilnehmer ausstellen. Über 100 Milllionen Euro rief Hochreiter im Stüberl auf. Aber auch ein Pierer-Vertreter war Teil der Runde. Der Konzern scoutet weltweit nach Innovationen für ihre Produkte aber auch für die Produktion. Dieses Mal wurden sie wohl in der Heimat, an der Roten Wand, fündig.