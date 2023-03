Die EU-Kommission hat mit ihrem Vorschlag für ein neues Strommarktdesign zumindest in Österreich viele Seiten enttäuscht. Für Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) ist die geplante Reform "nicht der große Wurf", aber auch ÖGB und Arbeiterkammer sehen keine substanziellen Änderungen und WKÖ-Generalsekretär Karlheinz Kopf vermisst einen Notfallmechanismus für eine temporäre Entkoppelung von Strom und Gas.

Dies sei eine nachdrückliche Forderung Österreichs und anderer EU-Staaten gewesen. Auf die Frage, warum die EU-Kommission dieser Forderung laut letztem Entwurf nicht nachgekommen sei, meinte von der Leyen lediglich: "Durch die Strommarktreform wird der Einfluss des Gas- auf den Strompreis drastisch reduziert."

Es gebe einen "gut funktionierenden Spotmarkt, aber wir müssen bei den langfristigen Verträgen besser werden", fügte die EU-Kommissionspräsidentin in einem vom European Newsroom (ENR) organisierten Interview hinzu. "Im Herzen dieser Reform stehen die Verbraucher", betonte von der Leyen. Eines der Hauptziele sei, "den Verbrauchern die Vorteile der kostengünstigen erneuerbaren Energie näher zu bringen".

"Der ganz große Umbruch ist es nicht", lautet auch die erste Bilanz der Energieagentur-Expertin Karina Knaus. Allerdings sei es für eine abschließende Bewertung noch viel zu früh, sagte Knaus am Mittwoch im Gespräch mit der APA. "Es gibt einige Punkte, die noch nicht komplett ausdefiniert sind."



"Es sind natürlich schon einzelne Ansätze drinnen, die auch abgehen von dem, was wir bis jetzt hatten, aber eine komplette Systemumstellung ist es tatsächlich nicht." Dies sei auch innerhalb eines Jahres - bis dahin soll die Reform umgesetzt sein - nicht möglich, so die Expertin.

Was viele besonders enttäuscht: Das so genannte Merit-Order-Prinzip, nach dem sich der Strompreis immer nach der Anlage richtet, die zur Deckung des Strombedarfs nötig ist, bleibt bestehen. Das führt dazu, dass der teuer produzierte Strom aus Gaskraftwerken den gesamten Strompreis in die Höhe treibt. Ziel sei es zwar gewesen, die Abhängigkeit der Strompreise von der kurzfristigen Preisentwicklung zu reduzieren, die kurzfristigen Preissignale seien aber für die Schaffung des europäischen Strombinnenmarktes von zentraler Bedeutung, heißt es aus EU-Kreisen. Daher werde das bisherige Prinzip nicht aufgegeben, sondern durch zusätzliche Mechanismen ergänzt, die eine längerfristige Preisplanung sowohl für Verbraucher als auch für Unternehmen ermöglichen.