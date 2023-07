Der Industriekonzern Steyr Automotive verweigert die Zahlung der Grundumlage in Höhe von 70.000 Euro an die Wirtschaftskammer. Grund dafür sei die mangelnde Unterstützung durch die Wirtschaftskammer, begründete Generaldirektor Johann Ecker gegenüber der "Presse" (Donnerstagausgabe).

Steyr Automotive hatte mehrere Mahnungen ignoriert. Daraufhin leitete die Wirtschaftskammer ein Exekutionsverfahren ein. Der Exekutionsantrag wurde bereits vom Bezirksgericht Steyr bewilligt.

