Zwischen Januar und Mai 2024 wurden in Österreich insgesamt 104.420 Personenkraftwagen (Pkw) zugelassen, was einem Anstieg von 2,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Allerdings sind die Zahlen bei Elektroautos rückläufig, wie aus den am Dienstag veröffentlichten Daten der Statistik Austria hervorgeht. Demnach sank die Zahl der neu zugelassenen Elektro-Pkw um 6,8 Prozent, was etwa 1.300 Fahrzeuge weniger bedeutet, auf insgesamt 17.482. Mehr als drei Viertel der Zulassungen entfielen dabei auf gewerbliche Nutzer.

>>> Österreichs beliebteste Firmenfahrzeuge

Im Zeitraum von Januar bis Mai dieses Jahres wurden im gewerblichen Bereich – das heißt bei Unternehmen, Gebietskörperschaften und juristischen Personen – 13.133 Elektroautos zugelassen, verglichen mit 14.706 im selben Zeitraum des Vorjahres. Unter privaten Nutzern lag die Zahl bei 4.349, was jedoch einen Anstieg bedeutet, da im gleichen Zeitraum des Vorjahres nur 4.045 Elektro-Pkw zugelassen worden waren. Das Minus bei den Elektro-Pkw ist somit auf den Rückgang im gewerblichen Bereich zurückzuführen.

Neben Elektro-Pkw waren auch die Zulassungen bei Autos mit Diesel-Hybridantrieb rückläufig (minus 5,5 Prozent). Hingegen stiegen die Zulassungen bei Pkw mit Benzin-Hybridantrieb um 13,9 Prozent sowie bei Fahrzeugen mit konventionellem Antrieb. Bei Diesel-Pkw betrug der Anstieg 2,9 Prozent, während Benzin-Pkw eine Zunahme von 0,7 Prozent verzeichneten.

