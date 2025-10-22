Auch bei Stellantis, dem zweitgrößten Autokonzern Europas, ist von Aufbruch keine Spur geblieben. Der Konzern, zu dem Marken wie Peugeot, Fiat, Opel und Citroën gehören, kämpft mit einem massiven Einbruch der Produktion und sinkender Nachfrage in seinen europäischen Werken.

>>> Stellantis-Expansion: USA-Angriff, während europäische Werke ruhen

2024 und 2025 wurden an mehreren Standorten immer wieder Produktionslinien gestoppt – teilweise für Wochen. Betroffen sind Werke in Deutschland, Frankreich, Italien, Polen und Spanien. In Italien schrumpfte die Fahrzeugproduktion in der ersten Jahreshälfte 2025 um 36 Prozent – das niedrigste Niveau seit 1956.

Besonders hart trifft es die italienischen Werke Melfi und Pomigliano bei Neapel. Dort wird nur noch in einer Schicht gearbeitet, Tausende Beschäftigte befinden sich in Kurzarbeit. Gewerkschaften sprechen offen von einem „industriellen Stillstand“.

Auch in anderen Ländern drosselt der Konzern die Auslastung. Im Opel-Werk Eisenach in Thüringen werden Montagezeiten verkürzt, in Saragossa und Madrid fallen ganze Fertigungstage aus. Der Konzern verkauft weniger Autos, vor allem Elektro-Modelle liegen deutlich unter Plan.

2024 brach der Gewinn von Stellantis um rund 70 Prozent ein, 2025 gingen die Auslieferungen um weitere neun Prozent zurück – auf nur noch etwa 1,2 Millionen Fahrzeuge. Intern ist längst von einer „europäischen Rezession im eigenen Haus“ die Rede.

Hinter den Kulissen wird über mögliche Werksschließungen diskutiert: In Cassino (Italien), Hordain (Frankreich) und Tychy (Polen) gelten die Zukunftsaussichten als unsicher.

Seit Ende 2024 steht an der Spitze des Konzerns ein neuer Mann: Antonio Filosa, zuvor Chef der Marke Fiat. Er spricht von „Anpassung an Marktbedingungen“ – ein Euphemismus für die fortschreitende Erosion industrieller Substanz. Vom einstigen europäischen Multibrand-Champion bleibt ein Konzern, der spart, pausiert und sich neu erfinden muss – wenn er überleben will.