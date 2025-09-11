Batterieproduktion Europa : Porsche-Desaster: Warum Cellforce zum Mahnmal der E-Mobilität wird

11.09.2025
Lesezeit: ca. 6 Minuten
Milliardenverlust für Porsche: Das ambitionierte Batterieprojekt Cellforce sollte Europas Antwort auf die asiatische Konkurrenz werden – doch stattdessen wird es zum Mahnmal der E-Mobilität. Warum das Scheitern der Gigafactory Pläne nicht nur Porsche, sondern auch die Elektroauto-Zukunft in Europa erschüttert – und welche Rolle Fördergelder dabei spielen.

Inhalt

Fertigung von Batteriezellen bei Cellforce, Porsche Tochter

In der Fertigung von Cellforce sollte die europäische Antwort auf asiatische Zellriesen entstehen – es blieb beim Versuch.

- © Cellforce

Aktive Mitgliedschaft erforderlich

Das WEKA PRIME Digital-Jahresabo gewährt Ihnen exklusive Vorteile. Jetzt WEKA PRIME Mitglied werden!

Mockup von Multi-Channel Devices
Sie möchten diesen PRIME Artikel lesen?
Jetzt PRIME Kunde werden und gleich lesen ab € 9,90
Erstveröffentlichung
11.09.2025
Letzte Aktualisierung
11.09.2025
Dominique Otto