Das Prestigeprojekt ist am Ende. Cellforce, einst von Porsche-Chef Oliver Blume als „Herzstück“ der Elektrostrategie gefeiert, steht vor dem Aus. Der Sportwagenbauer hat bei der Arbeitsagentur Reutlingen eine Massenentlassung angezeigt – betroffen sind rund 200 der insgesamt 286 Beschäftigten am Standort Kirchentellinsfurt.

Was als Vorzeigeprojekt für europäische Zellfertigung begann, entwickelt sich zum Lehrstück für gescheiterte Industriepolitik und überzogene Ambitionen. Milliarden wurden investiert, Fördergelder aus Bund und Land flossen, doch eine serienreife Hochleistungszelle kam nie aus der Fabrik. Stattdessen herrschte technologisches Hin und Her: Mal war von Pouch-Zellen die Rede, dann von prismatischen Formaten, schließlich sogar von Rundzellen – und zuletzt wieder von Pouch-Zellen.

Jetzt zieht Porsche die Notbremse. Allein 295 Millionen Euro schreibt der Konzern im laufenden Jahr auf die Produktionsanlagen ab. Statt eigener Zellen setzt man künftig lieber auf bewährte Zulieferer wie CATL aus China oder LG aus Südkorea. Es ist für Porsche mehr als der Verlust technologischer Eigenständigkeit – es ist ein Rückfall in die Abhängigkeit von asiatischen Zulieferern. Und das ausgerechnet in einer Phase, in der die Elektroverkäufe schwächeln und die Gewinne einbrechen.

>>> CATL erobert Europa: Warum der chinesische Batterie-Gigant mit neuen Fabriken in Thüringen, Ungarn und Spanien immer mehr Autobauer von sich abhängig macht – und welche Risiken das für Europas Industrie bedeutet.