Was noch vor einem Jahrzehnt als unvorstellbar galt, könnte bald Realität werden: Mercedes-Benz und BMW, jahrzehntelange Rivalen im Premiumsegment, stehen laut einem Bericht des Manager Magazins in fortgeschrittenen Gesprächen über eine tiefgreifende technische Kooperation. Im Zentrum: die gemeinsame Nutzung von Motoren und Getrieben ab dem Jahr 2027.

>>> BMW überholt Mercedes: Zahlt sich BMWs Elektro-Kurs aus?

Die Gründe für diesen potenziellen Pakt sind vielfältig – und sprechen eine klare Sprache: Der Markt für Verbrenner schrumpft, die Investitionskosten steigen, und der Druck zur Effizienz wächst. Für beide Konzerne rückt damit eine strategische Allianz in den Bereich des Möglichen – nicht aus Freundschaft, sondern aus ökonomischer Notwendigkeit.

Bleiben Sie informiert: Mit unserem Daily Briefing erhalten Sie jeden Morgen um 7 Uhr die wichtigsten Nachrichten und Entwicklungen aus Österreichs Industrie direkt in Ihre Inbox. Jetzt anmelden und nichts mehr verpassen!