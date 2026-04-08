Volkswagen | VW-Krise | Elektroautos : Volkswagen: Erste Fortschritte nähren die Hoffnung auf eine echte Wende

08.04.2026
Lesezeit: ca. 4 Minuten
Volkswagen steckt tief in der Krise, doch ausgerechnet bei Kosten, Software und E-Autos gibt es erste Signale für eine mögliche Wende. Der Konzern steht damit an einem heiklen Wendepunkt zwischen weiterem Absturz und neuem Aufbruch. Warum dieser Moment für VW so entscheidend ist und woran sich zeigt, ob der Neustart wirklich gelingen kann.
VW in der Krise dunkle Wolken über der VW-Zentrale

Blick auf ein VW-Gebäude in Wolfsburg: Der Autobauer steht vor einem tiefgreifenden Umbau und sucht den Weg aus der Krise.

- © Industriemagazin (KI-generiert)

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Erstveröffentlichung
08.04.2026
Letzte Aktualisierung
08.04.2026
Dominique Otto