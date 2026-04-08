Kaum ein Autobauer hat sich über Jahrzehnte so sehr als Teil des Alltags inszeniert wie Volkswagen: nicht nur als Hersteller von Autos, sondern als Symbol für Urlaub, Familie, Aufstieg und Massenmobilität. Der Konzern war lange mehr als eine Marke – er war ein Stück Bundesrepublik auf Rädern. Doch dieser Mythos hat Risse bekommen. 2025 brach das operative Ergebnis des Konzerns auf 8,9 Milliarden Euro ein, ein Minus von 53 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die operative Marge fiel auf nur noch 2,8 Prozent. Selbst Konzernchef Oliver Blume räumte bei der Bilanzvorlage im März ein, dass dieses Niveau auf Dauer nicht ausreiche.

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Damit wurde aus der VW-Krise mehr als nur ein schlechtes Geschäftsjahr. Es geht inzwischen um die Frage, ob der Konzern den tiefgreifenden Umbau noch bewältigen kann: die Elektrifizierung, den Umbau der Werke, die Vereinfachung interner Strukturen und vor allem die Aufholjagd bei der Software. Denn der Druck kommt von mehreren Seiten zugleich. In Nordamerika gingen die Auslieferungen 2025 um 10,4 Prozent zurück, in China um 8 Prozent. Der Konzern selbst verweist auf Zölle, schwierige Marktbedingungen in den USA und den verschärften Wettbewerb in China.