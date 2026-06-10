Mercedes China Absatz : Mercedes verliert in China den Anschluss: Wie die Luxusstrategie zum Milliardenproblem wurde

10.06.2026
Lesezeit: ca. 6 Minuten
Mercedes’ Luxusstrategie galt als Erfolgsmodell: weniger Masse, mehr Marge, mehr Prestige. Doch nun zeigen Gewinneinbruch, China-Schwäche und schwache E-Auto-Verkäufe, wie riskant diese Wette war. Die Analyse erklärt, warum Ola Källenius den Kurs korrigieren muss – und weshalb Mercedes plötzlich wieder mehr braucht als nur Glanz, Marke und hohe Preise.
Mercedes China Krise Luxus

Mercedes wollte zur begehrenswertesten Luxusmarke der Welt werden. Doch die Schwäche in China, Probleme im Elektrogeschäft und der Gewinneinbruch zeigen, wie riskant die Strategie war.

- © Mercedes Benz

Aktive Mitgliedschaft erforderlich

Das PRIME Digital-Jahresabo gewährt Ihnen exklusive Vorteile. Jetzt PRIME-Mitglied werden!

Mockup von Multi-Channel Devices
Sie möchten diesen PRIME Artikel lesen?
Jetzt PRIME Kunde werden und gleich lesen ab € 8,90
Erstveröffentlichung
10.06.2026
Letzte Aktualisierung
10.06.2026
Dominique Otto
Tom Arnold