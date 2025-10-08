Der Autokonzern Stellantis, zu dem Marken wie Chrysler, Fiat und Opel gehören, will laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg rund zehn Milliarden Dollar in den Vereinigten Staaten investieren. Das Geld soll über mehrere Jahre hinweg in Produktionsstätten in Bundesstaaten wie Illinois und Michigan fließen. Ziel sind unter anderem Wiedereröffnungen, Neueinstellungen und die Einführung neuer Modelle, wie Bloomberg unter Berufung auf Insider berichtete.

>>> Stellantis-Krise: Steht Alfa Romeo vor dem Aus?

Stellantis, dessen Konzernsitz im niederländischen Hoofddorp liegt, bestätigte die geplanten Investitionen bislang nicht. Das Unternehmen erklärte lediglich, dass im kommenden Jahr beim Kapitalmarkttag die aktualisierte Konzernstrategie vorgestellt werde. Konzernchef Antonio Filosa leite derzeit „eine gründliche Bewertung aller künftigen Investitionen“. „Dieser Prozess ist im Gange“, teilte Stellantis gegenüber Reuters mit.

Verpassen Sie keine wichtigen Nachrichten aus Österreichs Industrie mehr – abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr direkt in Ihrem Posteingang. Hier anmelden!