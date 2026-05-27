KTM nach der Insolvenz : KTM-Sanierung: Warum die Kultmarke erst schrumpfen musste, um zu überleben

27.05.2026
Lesezeit: ca. 15 Minuten
Nach Insolvenz, Stellenabbau und Bajaj-Übernahme steht KTM vor dem härtesten Neustart seiner Geschichte. CEO Gottfried Neumeister spricht offen über hausgemachte Fehler, radikale Einschnitte in Mattighofen, teure Altlasten – und erklärt, warum die Motorrad-Ikone erst kleiner werden musste, um wieder profitabel wachsen zu können.
Neumeister KTM

Gottfried Neumeister, CEO Bajaj Mobility AG und KTM AG: "Wir hatten eine Führungsspanne von 1 zu 2,4"

- © KTM AG

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Erstveröffentlichung
27.05.2026
Letzte Aktualisierung
27.05.2026
Daniel Pohselt