Einem Zeitungsbericht zufolge hat Volkswagen seine Belegschaft vor möglichen Produktionsunterbrechungen gewarnt, die durch einen drohenden Engpass bei Bauteilen verursacht werden könnten. Laut einem internen Schreiben, aus dem die Bild-Zeitung am Mittwoch zitierte, heißt es: "Vor dem Hintergrund der dynamischen Lage können Auswirkungen auf die Produktion kurzfristig jedoch nicht ausgeschlossen werden."

Volkswagen verlagert E-Auto-Strategie: Entwicklung künftig komplett in China

Wie die Bild weiter berichtete, steht Volkswagen bereits mit der Bundesagentur für Arbeit in Kontakt, um Maßnahmen zur Kurzarbeit zu besprechen. Im Falle eines Produktionsstillstands könnten davon zehntausende Mitarbeiter betroffen sein.

