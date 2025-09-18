Drei Jahre nach seinem Amtsantritt schien Oliver Blume die größten Altlasten bei Volkswagen im Griff zu haben: Bei Porsche sollen bis zu 5.000 Stellen wegfallen, bei Audi rund 10.000, und im VW-Kernmarkenverbund sogar 35.000. Die Konzernzentrale selbst will er von 5.000 auf 2.500 Mitarbeiter halbieren.

Doch während der Konzernchef kürzt, steigt der Druck: Bei Porsche brach der Gewinn zuletzt um über 90 Prozent ein. Audi meldete 2024 einen Umsatzrückgang von knapp acht Prozent, 2025 sackte die Marge weiter ab und der Gewinn halbierte sich fast. Und auch der VW-Konzern hat Probleme: Im zweiten Quartal 2025 fiel der Gewinn um 29 Prozent, schon im Frühjahr hatte Volkswagen ein Minus von 41 Prozent gemeldet.

Betriebsratschefin Daniela Cavallo fordert offen, Blume müsse endlich seinen Doppelposten bei VW und Porsche aufgeben. Hinter den Kulissen mischen die Porsche- und Piëch-Familien wieder stärker mit – ein untrügliches Signal, dass auch die Geduld der Eigentümer schwindet. Und nun droht ausgerechnet die milliardenschwere Partnerschaft mit Rivian, die als Befreiungsschlag gedacht war, zu einem weiteren Problemfall zu werden. Statt Lösungen zu produzieren, zeichnet sich ab: Die Amerikaner könnten VW noch tiefer ins Software-Chaos stürzen.

