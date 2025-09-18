Softwareprobleme bei Volkswagen : VW im Software-Chaos: wird Rivian zur nächsten Milliardenfalle?

18.09.2025
Lesezeit: ca. 6 Minuten
Die milliardenschwere Kooperation mit Rivian sollte das Software-Chaos bei Volkswagen beenden – doch Verzögerungen, Sonderwünsche und Zweifel am US-Partner häufen sich. Sogar ein Comeback von Cariad steht wieder zur Debatte. Und während die Gewinne einbrechen, wird die Lage für Konzernchef Oliver Blume existenziell: Die Softwarefrage entscheidet nicht nur über die Zukunft des Konzerns, sondern auch über seine eigene.

Inhalt

Oliver Blume im Gepräch

VW-Konzernchef Oliver Blume steht massiv unter Druck: Die ungelöste Softwarekrise und die fragile Allianz mit Rivian könnten über seine Zukunft entscheiden.

- © Volkswagen AG

Aktive Mitgliedschaft erforderlich

Das WEKA PRIME Digital-Jahresabo gewährt Ihnen exklusive Vorteile. Jetzt WEKA PRIME Mitglied werden!

Mockup von Multi-Channel Devices
Sie möchten diesen PRIME Artikel lesen?
Jetzt PRIME Kunde werden und gleich lesen ab € 9,90
Erstveröffentlichung
18.09.2025
Letzte Aktualisierung
18.09.2025
Dominique Otto