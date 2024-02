"Wir sind sehr glücklich ein weiteres Rekordergebnis vermelden zu können", resümierte der Vorstandschef mit Blick auf das abgelaufene Geschäftsjahr. Die Dividendenrendite ist im Berichtsjahr von 3,9 auf 4,43 Prozent gestiegen. Fast alle Kennzahlen der Bilanz haben sich deutlich positiv entwickelt. Mit einem Rückgang um knapp 8 Prozent auf 8,6 Mrd. Euro im Gesamtjahr war der Auftragseingang jedoch rückläufig. Dies sei darauf zurückzuführen, dass die Kunden aus dem Bereich Pulp & Paper weniger in neue Anlagen investiert hätten. "Der Auftragseingang ist zufriedenstellend, auch wenn er rückläufig ist", so Schönbeck. Im Bereich Pulp&Paper sei "auf der Investitionsseite eine deutliche Zurückhaltung unserer Kunden am Markt" zu spüren. Hier ging der Auftragseingang massiv um über 27 Prozent von 4,3 auf 3,1 Milliarden Euro zurück. Der Auftragsbestand sank zum Jahresende um 1 Prozent auf 9,9 Mrd. Euro. Deutlich negativ entwickelte sich auch der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, der sich von 710,8 auf 375 Millionen Euro fast halbierte. Das Investitionsvolumen stieg um knapp 23 Prozent auf 226,2 Millionen Euro.

>>> Umsatz-Ziel bis 2026: Andritz will 10 Milliarden Euro verdienen

Von den Trendthemen Dekarbonisierung, Digitalisierung und Aftersales verspricht sich Andritz langfristig profitables Wachstum. "Wir wollen den Umsatz steigern, wir wollen die Profitabilität steigern und wir wollen das Servicegeschäft steigern", so Schönbeck. Dies solle unter anderem mit Blick auf die hohen Umweltziele in Europa erreicht werden. Ziel sei es, den Kunden mit wirtschaftlich sinnvollen Schlüsseltechnologien zu helfen, die grüne Transformation zu schaffen. Das heißt, den Ausstoß von Kohlendioxid zu reduzieren. "Wir bieten Lösungen an - wir werden nicht in die Produktion von grünem Wasserstoff gehen, sondern lediglich die Technologie dafür anbieten", betonte der Vorstandsvorsitzende. "Mit Wasserkraft und Biomasse haben wir ein relativ stabiles Geschäft, aber wir haben auch neue Technologien", betonte der Konzernchef. Er verwies auf Lösungen zur CO2-Abtrennung, zur Erzeugung von grünem Wasserstoff, zur Produktion erneuerbarer Treibstoffe, zur Batterieproduktion für E-Mobilität sowie zum Textilrecycling.

>>> Andritz baut Wasserstoff-Anlage für Stahl-Produzenten Salzgitter

"Wir glauben, das ist erst der Anfang - im Textilrecycling wird sich das wiederholen, was wir in den 70er-Jahren beim Papierrecycling gesehen haben", erwartet Schönbeck einen deutlichen Aufbau der Kapazitäten. "Wir haben gute Anfragen für diese Pilotanlage." Man könne damit "alles wiederverwerten". "Wir kriegen im ersten Ansatz 85 bis 95 Prozent Farben- und Sortenreinheit hin, sodass wir in sehr gute ökonomische Kennzahlen kommen können." Die Voraussetzungen für eine vollständige Kreislaufwirtschaft sind aus seiner Sicht gegeben. Derzeit wird die Sortierung noch überwiegend manuell durchgeführt.