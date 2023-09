Der österreichische Hersteller von Maschinen und Anlagen, Andritz, hat einen Auftrag vom deutschen Stahlunternehmen Salzgitter erhalten, um eine der größten Wasserstoffanlagen in Europa zu bauen. Die 100-Megawatt-Elektrolyseanlage wird auf dem Gelände der Tochtergesellschaft Flachstahl von Salzgitter errichtet und ab 2026 soll sie jährlich etwa 9.000 Tonnen Wasserstoff produzieren. Beide Unternehmen gaben am Mittwoch bekannt, dass keine Angaben zum Auftragswert gemacht wurden.

Der Wasserstoff wird in Zukunft für die Produktion von grünem Stahl genutzt. Die Anlage stellt einen bedeutenden Schritt auf dem Weg zu einer "nahezu CO2-freien" Stahlproduktion bis Ende 2033 dar.

