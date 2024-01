Das griechische Bauunternehmen Terna hat die in Graz ansässige Andritz-Gruppe mit der Lieferung der elektromechanischen Ausrüstung für das neue Pumpspeicherkraftwerk Amfilochia in Zentralgriechenland beauftragt. Das Projekt ist die größte netzgebundene Energiespeicher-Investition in Griechenland. Es wird rund 816 GWh elektrische Energie pro Jahr liefern, teilte das Technologieunternehmen mit. Der Auftrag umfasst das Engineering, die Fertigung, die Montageüberwachung und die Inbetriebnahme, ein Auftragswert wurde nicht genannt.

Auch am Pumpspeicherkraftwerk Ebensee arbeitet Andritz mit. Für das seit 2010 geplante Pumpspeicherkraftwerk mit einer Leistung von 170 Megawatt im oberösterreichischen Ebensee (Bezirk Gmunden) ist vor kurzem der Spatenstich erfolgt. Andritz wird die elektromechanische Ausrüstung für das Projekt der Energie AG liefern. Das Gesamtprojektvolumen beträgt rund 450 Millionen Euro, teilte das börsenotierte steirische Unternehmen am Donnerstag mit. Über die Höhe des Auftragsvolumens in diesem Bereich wurden keine Angaben gemacht. Das Kraftwerk soll im Jahr 2028 ans Netz gehen.