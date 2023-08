Heute gilt Dunn als einer der global wichtigsten Experten für Supply Chain Management. Er ist leitender Dozent im Caltech Center for Technology and Management Education in Pasadena, Kalifornien und hat neben einer 35jährigen Tätigkeit als Hochschullehrer Supply-Chain-Projekte in insgesamt 112 Unternehmen in 23 Ländern begleitet.

>>> Österreichs beste MBA-Programme 2023

Beim MBA-Spezialisierungsmodul Operations & Supply Chain Management, das an der TU Wien im Rahmen des MBA in Engineering Management angeboten wird, ist Dunn einer der Vortragenden. Er ist auch maßgeblich für die im Rahmen des Moduls unterrichteten Inhalte verantwortlich. Dass die zukünftigen Absolventen hervorragende Karrierechancen haben, davon ist der Kalifornier überzeugt: „Das ist ein globaler Markt mit unzähligen Möglichkeiten. Ich würde diese Option zwar nicht wählen, doch selbst in Nordkorea werden heute dringend Lieferkettenmanager gebraucht.“