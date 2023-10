Dass die Stromnetze in Österreich ausgebaut werden müssen, ist unbestritten. Die Technik dafür sei vorhanden, auch wenn sie sich zum Teil noch in der Entwicklung befinde. Auch die Bevölkerung, so die seit Mai amtierende Siemens-Österreich-Chefin Patricia Neumann am Donnerstag vor Journalisten, könne für den Ausbau gewonnen werden. Notwendig sei aber eine rasche Anpassung der Gesetze und eine Beschleunigung der Verfahren. Das sei der größte Hebel, hier müsse Österreich - wie ganz Europa - Gas geben.

>>> Patricia Neumann: "Siemens hat eine enorme Verantwortung"

"Der Ausbau ist nicht vermeidbar", so Neumann. Beim Aufbau intelligenter Stromnetze könne Siemens einen Beitrag leisten. Es gebe noch viel ungenutztes Potenzial, vor allem im Mittelspannungsbereich und bei den Zuleitungen zu den Haushalten. "Wir sehen, wenn Netze intelligenter werden, dass der geplante Netzausbau ein kleinerer sein muss". Experten gehen von Einsparungen zwischen 20 und 40 Prozent aus. An den Ausbauzielen solle trotz aller Widerstände so lange wie möglich festgehalten werden, aber um sie zu erreichen, brauche es einen gemeinsamen Schulterschluss aller. Aber "den gibt es in Österreich derzeit nur bedingt", so Neumann.

>>> Patricia Neumann: Siemens als historische Mission