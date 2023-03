Der angeschlagene Batteriekonzern Varta des österreichischen Investors Michael Tojner bekommt überraschend einen neuen Finanzchef. Marc Hundsdorf soll zum 15. Mai die Nachfolge von Armin Hessenberger antreten, wie das Unternehmen am Donnerstag in Ellwangen mitteilte. Hundsdorf war zuletzt Finanzvorstand beim Wohnwagenhersteller Knaus Tabbert und verfügt den Angaben zufolge über langjährige Restrukturierungserfahrung.

Den Posten sollte eigentlich Thomas Obendrauf zum 1. April von Finanzvorstand Armin Hessenberger übernehmen. Dieser war erst vor wenigen Wochen vom Österreichischen Faser-Spezialisten Lenzing zu Varta gewechselt. Er verlasse das Unternehmen aus persönlichen Gründen, hieß es. Ein Sprecher wollte dazu keine näheren Angaben machen. Hundsdorf ist damit der dritte Varta-Finanzvorstand in zweieinhalb Jahren. Er hatte zuvor Knaus Tabbert im Auftrag des Eigentümers HTP als Sanierungsfall betreut und als CFO 2020 an die Börse geführt.

Aufsichtsratschef und Mehrheitseigentümer Michael Tojner sagte, Hundsdorf bringe viel Erfahrung im Bereich Sanierung und Restrukturierung mit. Er werde dazu beitragen, Varta wieder auf einen erfolgreichen Wachstumskurs zu bringen. Der zuletzt schwächelnde Konzern hatte sich vor wenigen Tagen mit seinen Banken auf ein umfassendes Restrukturierungskonzept geeinigt, das unter anderem deutliche Einsparungen bringen und Investitionen in Wachstumsfelder wie Energiewende und E-Mobilität freisetzen soll. In diesem Zusammenhang hatte Varta zuvor eine Kapitalerhöhung durchgeführt, die von Tojners Investmentgesellschaft gezeichnet wurde.

