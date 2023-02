Die herausfordernde wirtschaftliche Lage der Varta AG hält weiter an. "Steigende Energie- und Rohstoffpreise, pandemiebedingte Produktionsunterbrechungen auf Kundenseite, geringe Verfügbarkeit von Halbleitern sowie negative Konsumentwicklungen belasten das Unternehmen" heisst es in einer Aussendung des Unternehmens. Die hohen Energiepreise und Vormaterialpreise können derzeit nur begrenzt und verzögert an die Kunden weitergeben werden. Zusätzlich verzögern sich Aufträge. Auch im kommenden Jahr wird sich den ersten Planungen zufolge das Geschäft nur mühsam erholen.

So ist der Umsatz des VARTA AG-Konzerns in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2022 zum Vorjahresvergleichszeitraum um 8,3 Prozent von 622,3 Mio. Euro auf 570,7 Mio. Euro gesunken. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 182,5 Mio. Euro um 63,6 % auf 66,4 Mio. Euro gesunken.

Probleme macht derzeit vor allem das lange so wachstumsstarke Geschäft mit den Lithium-Ionen-Knopfzellen für wiederaufladbare kabellose Kopfhörer. Die aktuell schwierige Wirtschaftssituation und die Zurückhaltung der Verbraucher beeinträchtigen die Nachfrage nach den kleinen Batterien. Zwar sei die Produktion für die im zweiten Halbjahr erwarteten Neuprodukteinführungen angelaufen - aber mit einem deutlich niedrigeren Volumen als zunächst gedacht.



Zu den Kunden von Varta gehört in dem Knopfzellen-Geschäft unter anderem der Elektronikriese Samsung, auch Apple gilt als großer Abnehmer der Batterien für seine Kopfhörer. In den ersten neun Monaten fiel der Umsatz in der Sparte um ein Viertel, während die Erlöse in der Sparte mit Haushaltsbatterien um knapp 16 Prozent wachsen konnten. Das lag vor allem am schwungvollen Geschäft mit Heimspeichern, etwa für das Speichern von Solarstrom oder zum Laden von Elektroautos.

Mit einem "umfassenden Maßnahmenpaket zur Kostensenkung und Profitabilitätssteigerung" soll jetzt die Notbremse gezogen werden. Es umfasst temporäre Kurzarbeit am deutschen Produktionsstandort Nördlingen, wo Lithium-Ionen-Batterien für True Wireless Stereo Headsets hergestellt werden. "Das Unternehmen kann aber jederzeit kurzfristig die Kapazitäten wieder hochfahren, um so zusätzliche Wachstumschancen wahrnehmen zu können" heisst es. Die Bautätigkeit für einen Fabrikneubau für Rundzelle/V4Drive-Batterien soll zurückgestellt werden, bis verbindliche Kundenabnahmezusagen vorliegen.

Nur im Bereich „Household Batteries“ wächst der Umsatz derzeit, was vor allem auf das sehr hohe Wachstum im Geschäftsbereich Energy Storage Systems zurückzuführen ist, das von der sehr hohen Nachfrage nach Heimspeicherlösungen profitiert.

„Umfangreiche Lösungskonzepte und Maßnahmen sollen VARTA für die wichtigen Zukunftsmärkte richtig positionieren. Ein klarer Fokus ist dabei der Wachstumsmarkt der Energiespeicherlösungen. Hier stellen wir uns stark auf, um die ungebrochen hohe Nachfrage bedienen zu können“ sagt Varta Vorstandssprecher Markus Hackstein.



Erst Ende Oktober wurde bekannt, dass der deutsche Batteriehersteller im dritten Quartal in die Verlustzone gerutscht ist. Im dritten Quartal sei ein Verlust vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 2,5 Millionen Euro aufgelaufen, zuvor war noch ein operativer Gewinn von 70,2 Mio. Euro zu Buche gestanden. Bereits Ende September hatte Varta die Gewinnprognose für das Gesamtjahr gekippt. Damals hatte es geheißen, zwei große Aufträge verzögerten sich. Das Unternehmen beliefert unter anderem Apple mit Batterien für die "Airpods"-Kopfhörer. Der langjährige Vorstandschef Herbert Schein verlässt seinen Posten mit Jahresende, wie Varta im September mitgeteilt hatte. Er soll sich künftig um den Aufbau des Geschäfts mit Lithium-Ionen-Zellen kümmern, wie sie in Elektroauto-Batterien gebraucht werden.