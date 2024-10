Thyssenkrupp erhielt Ende Juli 2023 grünes Licht von der EU für staatliche Unterstützung in Höhe von bis zu zwei Milliarden Euro, um seine Stahlproduktion in Duisburg klimafreundlicher zu gestalten. Bund und das Land Nordrhein-Westfalen dürfen den größten deutschen Stahlhersteller bei der Umstellung auf eine grüne Stahlproduktion finanziell fördern. Im Rahmen des Projekts soll ein traditioneller Hochofen, der erhebliche Mengen an CO₂ ausstößt, durch eine moderne Direktreduktionsanlage ersetzt werden.

>>> Projekt Peak: Voestalpine-Mitbewerber Thyssenkrupp muss drastisch sparen

Langfristig ist geplant, in dieser Anlage erneuerbaren Wasserstoff einzusetzen, um den CO₂-Ausstoß weiter zu senken. Die EU-Kommission erteilte Ende Juli nach monatelanger Prüfung die offizielle Genehmigung für diese Beihilfe in Brüssel.

Das Bundeswirtschaftsministerium bezeichnete das Vorhaben als das bislang größte Dekarbonisierungsprojekt in Deutschland. "Es ist ein richtig guter Tag, der zeigt, dass das Industrieland Deutschland eine grüne Zukunft hat", erklärte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Das Projekt signalisiere auch "die Standorttreue der energieintensiven Industrien, die sagen, wir wollen in Deutschland bleiben, wir wollen hier transformieren". Zudem, so Habeck, gebe es der Wasserstoffwirtschaft in Deutschland und Europa "einen weiteren Push".

Die innovative Anlage sollte nach den ursprünglichen Plänen Ende 2026 in Betrieb gehen und zunächst mit Erdgas betrieben werden. Ab 2029 sollte dann Wasserstoff zum Einsatz kommen, was den CO₂-Ausstoß bei der Stahlproduktion erheblich reduzieren soll. Obwohl das Baufeld bereits vorbereitet ist, wurde der eigentliche Bau noch nicht gestartet. Die Arbeiten sollen von der nordrhein-westfälischen SMS Group für 1,8 Milliarden Euro durchgeführt werden. Ziel war es, spätestens 2045 die gesamte Stahlproduktion bei Thyssenkrupp klimaneutral zu gestalten.