Der angeschlagene Industriekonzern bleibt weiterhin seiner Strategie treu, jede Geschäftseinheit gründlich zu analysieren und zu prüfen, ob sie innerhalb oder außerhalb des Unternehmens weiterentwickelt werden sollte. "Deshalb überprüfen und bewerten wir die individuellen Entwicklungspotenziale aller Geschäfte kontinuierlich dahingehend, in welcher Konstellation die Einheiten die besten Zukunftsperspektiven aus Sicht aller Stakeholder haben", erklärte das Unternehmen.

Diese Portfoliostrategie bleibt unverändert. Die bereits bekannten Pläne zur Eigenständigkeit der Stahlsparte bestehen weiterhin, ebenso wie die angestrebte Zusammenarbeit mit Finanzinvestoren und dem Bund im Bereich des Marinegeschäfts. Andere Unternehmensbereiche, wie etwa die Automotive Technology, gehören weiterhin zum Konzern. Dennoch könnten auch diese Bereiche durch Partnerschaften oder andere Portfolioaktivitäten weiterentwickelt werden, sofern dies als sinnvoll erachtet wird.



Mit dieser Stellungnahme reagierte Thyssenkrupp auf einen Bericht des „Handelsblatt“, in dem es hieß, dass der Konzern möglicherweise vor einer Zerschlagung stehe. Laut der Zeitung, die sich auf vertrauliche Quellen beruft, soll es innerhalb der Führungsebene des Unternehmens die Einschätzung geben, dass die Struktur von Thyssenkrupp keine Zukunft mehr habe und die einzelnen Geschäftsbereiche gewinnbringender verwertet werden könnten. In einem extremen Szenario könnte am Ende nur eine kleine Restfirma um den Anlagenbauer Rothe Erde übrig bleiben, mit lediglich wenigen tausend Beschäftigten. Die Zeichen stünden auf eine mögliche Zerschlagung.



Thyssenkrupp hat sich bereits in den vergangenen Jahren von mehreren Geschäftsbereichen getrennt, darunter das Edelstahlgeschäft und die Aufzugssparte. Der Verkauf dieser Sparten brachte dem Unternehmen etwa 17 Milliarden Euro ein. Die zur Disposition stehende Stahlsparte beschäftigt rund 27.000 Menschen, während im Marinegeschäft etwa 7.800 Personen arbeiten. Derzeit beschäftigt der Konzern weltweit etwa 98.000 Mitarbeitende, während es vor zehn Jahren noch 160.000 und vor 20 Jahren 184.000 waren.