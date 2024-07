Kaum ein anderer Wirtschaftsboss aus dem deutschsprachigen Raum hat so gute Kontakte in Russland wie Wolf. Er pflegt Beziehungen zu Konzernchefs, Oligarchen und sogar zu Putin. Wolf gilt als einer der einflussreichsten Vertreter der europäischen Autoindustrie. Der ehemalige Chef von Magna sitzt in den Aufsichtsräten des deutschen Automobilzulieferers Schaeffler sowie der Porsche SE, der Milliarden-Holding der Familien Porsche und Piëch, zu der auch Volkswagen gehört. Wolf hatte über viele Jahre verschiedene Führungspositionen im Imperium des Oligarchen Oleg Deripaska inne, darunter als Vorstandsvorsitzender der russischen GAZ Group. Bis Ende 2022 war er im Aufsichtsrat von GAZ tätig und hält immer noch rund zehn Prozent der Aktien. Deripaska steht seit 2018 auf der Sanktionsliste der USA und wurde später auch von der EU sanktioniert. Die USA werfen ihm vor, über den GAZ-Konzern unter anderem Geld für Putin gewaschen zu haben. Die EU hat im Februar letzten Jahres eine Tochterfirma von GAZ, die angeblich die russische Armee mit Fahrzeugen für den Einsatz im Ukraine-Krieg beliefert haben soll, auf ihre Sanktionsliste gesetzt.

>>> Ex-Magna-Boss Siegfried Wolf: Geschäfte mit Russlands Präsident Putin?

Im November vergangenen Jahres hat Russlands Präsident Wladimir Putin dem deutschen Auto- und Industriezulieferer Schaeffler die Erlaubnis zum Verkauf seines Russland-Geschäfts erteilt. Laut einer am Montag vom Kreml veröffentlichten Erklärung darf Schaeffler seine Anlage an PromAvtoConsult veräußern. Hinter PromAvtoConsult steht der österreichische Unternehmer Siegfried Wolf. Der Kaufpreis für das Werk in Uljanowsk soll früheren Berichten zufolge bei 10 Millionen Euro liegen.