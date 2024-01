Mitte Oktober meldete Volta Trucks, für das Steyr eine Kapazität von 14.000 Fahrzeugen pro Jahr reserviert hatte, überraschend Insolvenz an. Im Dezember bestätigte Steyr Automotive die Aufnahme von Verhandlungen mit dem neuen Eigentümer, dem US-Fonds Luxor Capital.

Wegen gestörter Lieferketten musste das schwedische Start-up Volta Trucks Insolvenz anmelden. Die erst im Frühjahr gestartete Serienproduktion des Elektro-Lkw war durch Lieferengpässe bei Batterien nach der Insolvenz eines US-Zulieferers ins Stocken geraten.

Nach Angaben von Volta haben die Insolvenz des Teilelieferanten Proterra im August und die Unsicherheit bezüglich der Batterielieferungen zu einer Verringerung der Produktionskapazitäten für Lkw geführt. Das Start-up-Unternehmen hat rund 300 Millionen Euro von Investoren erhalten und verfügt über einen Auftragsbestand von mehr als 5.000 Fahrzeugen.

Volta Trucks plante, das Produktionsvolumen der Lkw, die im April 2023 in Serie gegangen waren, in den kommenden Jahren schrittweise zu erhöhen. 700 Arbeitsplätze sollten in Steyr und weitere 2.000 in der Zulieferkette geschaffen werden. Vor der Insolvenz sollen rund 100 Mitarbeiter von Steyr Automotive mit dem Volta-Auftrag beschäftigt sein.

Steyr Automotive teilte in einer kurzen Pressemitteilung nach der Insolvenz von Volta lediglich mit, dass es "in engem Austausch mit unserem Kunden Volta" stehe. "Wie üblich in solchen Fällen müssen wir jedoch auch die weitere Vorgehensweise des Insolvenzverwalters abwarten, um die Situation in Zukunft genau bewerten zu können", sagte Florian Mayrhofer, Mitglied der Geschäftsführung von Steyr Automotive im Oktober.