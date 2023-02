Das in Leoben entwickelte Verfahren BEER (Bio Enhanced Energy Recovery) könne man eins zu eins auf die Geothermie anwenden. Es müssten nur alle an einem Strang in eine Richtung ziehen, Politik, Wirtschaft, Forschung, Bevölkerung. "Es gilt vor allem eine Gesetzesgrundlage zu schaffen, um eine ausreichende Bevorratung herzustellen", sagte Hofstätter. So müsste etwa das Bergrecht mit dem Wasserrecht in Einklang gebracht werden. "Hey, diese nachhaltige Energie können wir für etliche Generationen nutzen", geriet der Wissenschafter ins Schwärmen: "Nur, die gesetzliche Rahmenbedingungen geben es nicht her, es gibt vor allem viel Widerstand. Aber wir haben genug geothermische Energie."

WK-Direktor Karl-Heinz Dernoscheg sagte bei einem Hintergrundgespräch, man sei nun in die Situation gekommen, die latent schon da gewesen sei: "Wie bekomme ich meinen Energiebedarf abgedeckt, angesichts des schrecklichen Kriegs in der Nachbarschaft, und bei Erpressungen mit Gaslieferungen?" Es gehe derzeit praktisch nur um eines, die Situation zu bereinigen. "Da darf es keine Denkverbote geben, da muss man fragen, was ist möglich, was ist ökonomisch und ökologisch verkraftbar", so der Direktor. Man brauche einen raschen Ausbau der erneuerbaren Energie, Technologien dürften nicht von vorneherein abgelehnt werden.

Der steirische WK-Vizepräsident Herbert Ritter plädierte für gewisse Brückentechnologien, um die Energiewende zu schaffen. "Das geht aber nur mit einer gesunden Wirtschaft und Industrie, das geht nicht mit einer Haussammlung, wir sprechen ja von enormen Geldmengen, die man in die Hand nehmen muss." Mit dem in Österreich vorhandenen Potenzial könnte man sich für nächsten 30 Jahre selbst versorgen. Das Thema billige Energie habe leider über Jahre viele Themen hintangestellt.