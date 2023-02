Ein zweites Projekt widmet sich selbstfahrenden Lkw, genauer gesagt Umsetzfahrzeugen von Wechselaufbaubrücken (WAB). Die autonomen Fahrzeuge sollen selbstständig die Aufnahme, den Transport und das Abladen von WAB-Containern am Gelände des Paket-Logistikzentrums in Kalsdorf (Steiermark) durchführen können. Erste Erfahrungen mit der autonomen Hoflogistik hat die Post bereits 2019 mit dem Austrian Institute Of Technology (AIT) in Wien-Inzersdorf gesammelt.



Für den Test soll ein selbstfahrendes Fahrzeug samt Roboterarm angeschafft werden, das Areal des Logistikzentrums wird mit Sensoren ausgestattet. Die Umsetzung ist in zwei Phasen geplant: Im ersten Schritt soll noch eine menschliche Fahrerin das Fahrzeug zu den WAB-Containern lenken, erst dann übernimmt ein Computer die Steuerung. Im zweiten Schritt soll das Fahrzeug bereits vollkommen autonom sein, also das Ziel eigenständig anfahren und den Transport des WAB-Containers inklusive Andocken an ein Tor des Logistikzentrums durchführen.

„An unserem Institut für Technische Logistik bündeln sich Maschinenbau, Mechatronik, IT und Wirtschaftsingenieurwesen mit unseren Logistiksystemkenntnissen zu einem grundlagen- und gleichzeitig industrienahen Kompetenzfeld in der Technischen Logistik. Hier verlagern wir den Großteil der Entwicklung und Optimierung der Systeme in virtuelle Modelle, die uns helfen, schneller, sicherer und variantenreicher in unserem Engineering zu werden“, so Christian Landschützer, Professor am Institut für Technische Logistik.