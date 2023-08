Mit dem Verkauf trennt sich Semperit von der Produktion von Untersuchungshandschuhen und Porzellantauchformen für die Handschuhproduktion in Malaysia sowie vom weltweiten Vertrieb. Davon ausgenommen sind die OP-Handschuhe, die Semperit in Österreich produziert und in Ungarn verpackt. Beide werden als Lohnfertigung für Harps noch einige Jahre weitergeführt.

Mit dem Verkauf der Medical-Sparte seien alle aufschiebenden Bedingungen erfüllt, um die Zusatzdividende in Höhe von 3,00 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2022 zu erhalten und auszuzahlen, heißt es in der Mitteilung. Die Auszahlung an die Aktionärinnen und Aktionäre erfolgt am 14. September.