Seit Januar 2021 leitet Haider die Geschäfte der Semperit AG Holding. Geboren 1964 in Österreich, bringt er bedeutende Führungserfahrungen mit, unter anderem von Borealis und Royal DSM. Sein beruflicher Fokus liegt auf Produktionsoptimierung, Supply Chain Management und Unternehmensführung. Unter Haiders Führung wurden mehrere strategische Initiativen eingeleitet, um die Wettbewerbsfähigkeit von Semperit zu erhöhen. Ein Schwerpunkt liegt auf der Neuausrichtung des Geschäftsmodells mit einem verstärkten Fokus auf die profitablen Geschäftssegmente, insbesondere im Industriebereich. „Unser Ziel ist es, die Marktführerschaft in unseren Kerngeschäften auszubauen“, erklärte Haider in einem Interview.



Ein zentraler Bestandteil seiner neuen Strategie war die Digitalisierung und Automatisierung der Produktionsprozesse. Durch den Einsatz moderner Technologien sollen Effizienz gesteigert und Produktionskosten gesenkt werden. Haider betont dabei die Bedeutung von Innovation: „In einer sich schnell verändernden Industrieumgebung ist die Fähigkeit zur Innovation entscheidend.“ Nachhaltigkeit spielte ebenfalls eine wichtige Rolle in Haiders Planungen: Semperit hat sich zum Ziel gesetzt, die Umweltbelastung zu reduzieren und nachhaltige Praktiken zu fördern. Haider sieht darin nicht nur eine ethische Verpflichtung, sondern auch eine wirtschaftliche Notwendigkeit.